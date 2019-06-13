從《她的私生活》到《0.0赫茲》 鄭元昌可塑性高表現出色
電影 2019年6月13日 星期四09:14 Erin
不久前剛風光下檔的高人氣電視劇《她的私生活》，雖然除了最亮眼的獅兔CP以及大家熟悉的配角們朴真珠金美京等，還有一位新人演員鄭元昌，雖然在劇中他演出中規中矩的美術館職員，戲份不算太重，不過在即將上映的恐怖電影《0.0赫茲》中他有著相當出色的表現。
鄭元昌在《0.0赫茲》中和鄭恩地、李成烈是同個社團的成員，為了找尋鬼的蹤跡而一同到廢棄的凶宅冒險。在韓劇《她的私生活》中他飾演美術館職員一角，看起來性格溫和，不過在《0.0赫茲》中他在社團中相當於領導人的角色，也能夠留意到各成員的需求，不過因為他喜歡社團內另一女孩，所以時常不顧他人眼光而有親密舉動，與之前在韓劇中的角色個性應該算是大相逕庭。
他也分享自己在拍攝《0.0赫茲》時所遇到的怪事，鄭元昌表示：「在閱讀劇本時都有錄音，導演給我聽了錄音檔後，竟然聽到了笑聲，但當時那段戲不是開玩笑的場面，而是相當真摯的一場戲。」《0.0赫茲》將於本周6月14日上映，演員們也向台灣粉絲們問候。劇情描述大學社團成員們，想測試能夠人體腦波在0.0赫茲時是否真能召喚鬼魂，於是前往山中廢棄凶宅進行體驗，之後卻發生了他們難以控制的局面。
影片、照片：車庫娛樂
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