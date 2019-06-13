从《她的私生活》到《0.0赫兹》 郑元昌可塑性高表现出色
电影 2019年6月13日 星期四09:14 Erin
不久前刚风光下档的高人气电视剧《她的私生活》，虽然除了最亮眼的狮兔CP以及大家熟悉的配角们朴真珠金美京等，还有一位新人演员郑元昌，虽然在剧中他演出中规中矩的美术馆职员，戏份不算太重，不过在即将上映的恐怖电影《0.0赫兹》中他有著相当出色的表现。
郑元昌在《0.0赫兹》中和郑恩地、李成烈是同个社团的成员，为了找寻鬼的踪迹而一同到废弃的凶宅冒险。在韩剧《她的私生活》中他饰演美术馆职员一角，看起来性格温和，不过在《0.0赫兹》中他在社团中相当於领导人的角色，也能够留意到各成员的需求，不过因为他喜欢社团内另一女孩，所以时常不顾他人眼光而有亲密举动，与之前在韩剧中的角色个性应该算是大相迳庭。
他也分享自己在拍摄《0.0赫兹》时所遇到的怪事，郑元昌表示：「在阅读剧本时都有录音，导演给我听了录音档后，竟然听到了笑声，但当时那段戏不是开玩笑的场面，而是相当真挚的一场戏。」《0.0赫兹》将於本周6月14日上映，演员们也向台湾粉丝们问候。剧情描述大学社团成员们，想测试能够人体脑波在0.0赫兹时是否真能召唤鬼魂，於是前往山中废弃凶宅进行体验，之后却发生了他们难以控制的局面。
影片、照片：车库娱乐
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