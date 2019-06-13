【旅遊資訊】漢江公園露天游泳池&遊樂場月底開放！最低1000元韓幣入場

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一邊欣賞漢江美景一邊戲水，真的是不容錯過的機會！ 而入場費居然只有1000韓元起步，簡直就是不要錢啊~

首爾漢江公園將在6月28日開放漢江沿岸的7個露天游泳池及水上娛樂設施，供大家消暑度夏！



漢江市民公園每年都會在夏季開放露天戲水區域，其中游泳池分別在汝矣島、蠶室、蠶院、廣渡口、纛島，水上樂園則是在Nanji和楊花，不僅可以游水，還可以玩水上滑梯、滑水彎道、射水槍！



同時將漢江美景一覽眼底，吹著水上襲來的涼風，想想就愜意啊~



漢江公園游泳池和水上樂園的入場費從1000韓元到5000韓元不等，5歲以下可以免費入場。 游泳池有規定要穿著泳衣和泳帽，但水上樂園就沒有特別規定啦~

這個夏天去首爾玩的話，不妨體驗一下城市中心的大型水上樂園啊！



上班時間：9:00~19:00

開放期間：6月28日~8月25日

費用：游泳池成人5000韓元，青少年4000韓元，兒童3000韓元，長者2500韓元；水上樂園成人3000韓元，青少年2000韓元，兒童1000韓元，長者1500韓元

注意事項：可以攜帶飲食入內，酒類除外。

（圖源：IG@ hangangfestival、seoul_official，스토리인서울等）

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