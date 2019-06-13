【旅游资讯】汉江公园露天游泳池&游乐场月底开放！最低1000元韩币入场

一边欣赏汉江美景一边戏水，真的是不容错过的机会！ 而入场费居然只有1000韩元起步，简直就是不要钱啊~
首尔汉江公园将在6月28日开放汉江沿岸的7个露天游泳池及水上娱乐设施，供大家消暑度夏！
汉江市民公园每年都会在夏季开放露天戏水区域，其中游泳池分别在汝矣岛、蚕室、蚕院、广渡口、纛岛，水上乐园则是在Nanji和杨花，不仅可以游水，还可以玩水上滑梯、滑水弯道、射水枪！
汉江公园游泳池和水上乐园的入场费从1000韩元到5000韩元不等，5岁以下可以免费入场。 游泳池有规定要穿著泳衣和泳帽，但水上乐园就没有特别规定啦~
这个夏天去首尔玩的话，不妨体验一下城市中心的大型水上乐园啊！
上班时间：9:00~19:00
开放期间：6月28日~8月25日
费用：游泳池成人5000韩元，青少年4000韩元，儿童3000韩元，长者2500韩元；水上乐园成人3000韩元，青少年2000韩元，儿童1000韩元，长者1500韩元
注意事项：可以携带饮食入内，酒类除外。
（图源：IG@ hangangfestival、seoul_official，스토리인서울等）
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