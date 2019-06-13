YG：对旗下艺人每隔2个月进行一次毒检！韩网民：我们不信

YG多事之秋，胜利事件尚未平息，iKON组合的队长B.I又被爆料涉毒。旗下艺人丑闻频爆，YG娱乐的管理方式也遭到了广大网民的质疑。
6月12日，韩国D社踢爆iKON队长B.I涉毒，在公开的Kakao Talk聊天记录中，B.I与毒贩A某言谈甚欢，反复谘询药效、讨价还价，要求购买非法药品。 该段对话发生在2016年，而2016年8月因涉嫌违反毒品管理法而被紧急抓捕的毒贩A某坦白称曾将毒品交给了B.I。
当时经纪公司YG娱乐回应，YG对旗下艺人实行严格药物管理，每隔2个月就会用从美国购买的简易测毒试纸来测试艺人们的药物反应，YG对iKON也进行了药检，当时B.I的毒检并未出现阳性。
虽然YG一再强调对旗下艺人的管理及其严格，但民众们并未完全相信，因为即使在这样「严格的治理」之下，YG的毒品事件依旧频发。BIGBANG成员G-Dragon在2011年就因为涉嫌在日本某夜店内吸食大麻而被调查，同团的T.O.P也於2016年因吸食大麻而闹得沸沸扬扬。YG旗下练习生，与T.O.P同吸大麻的韩瑞熙被判有期徒刑3年，缓期执行4年。
除此之外，曾隶属於YG的制作人Kush最终也因涉毒离开公司，他也承认吸毒且并不是初犯。
正因为以上种种，YG无论如何反驳民众们都不愿再去相信，反而觉得若不是真有艺人吸毒，公司怎么会想到要如此频繁地毒检？这完全是其他经纪公司看不到的场景。 同类事件的不断发生也让民众们彻底失望，要想重新恢复名誉和大众信任感，YG接下来的道路将及其漫长。
「图：NATE」
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