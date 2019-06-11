經紀公司對狂熱粉絲發出警告：言行舉止已對《Produce X 101》的練習生造成困擾
明星 2019年6月11日 星期二12:34 MiJimin
人氣伴隨而來的不理性粉絲啊…。
經紀公司Brand New Music旗下有四位練習生參加了Mnet選秀節目《Produce X 101》，在昨天發表了官方立場，提醒一些狂熱粉絲需注意言行舉止。
「感謝粉絲們支持正在參加《Produce X 101》的金施勲、尹正煥、李垠尚、洪誠俊，但最近有粉絲找到公司大樓門口、宿舍等地點，不論官方或私人行程都會找來，讓公司的練習生們感到不便。為了練習生們的安全以及私生活考量，還請大家克制單獨前來的行為。
除了通過郵件方式寄來的粉絲信外，其他禮物一概不接受，在此鄭重地謝絕各位粉絲親自給練習生贈送信件和禮物的行為，而透過郵遞、快遞等形式寄過來的禮物，我們也將全數退回，還請大家諒解，謝謝大家。」
公司為保護練習生而慎重的提醒粉絲注意言行，此舉也獲得許多網友的讚賞。
（圖自：《Produce X 101》）
MiJimin@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究
相關新聞
留言/評論