经纪公司对狂热粉丝发出警告：言行举止已对《Produce X 101》的练习生造成困扰
明星 2019年6月11日 星期二12:34 MiJimin
人气伴随而来的不理性粉丝啊…。
经纪公司Brand New Music旗下有四位练习生参加了Mnet选秀节目《Produce X 101》，在昨天发表了官方立场，提醒一些狂热粉丝需注意言行举止。
「感谢粉丝们支持正在参加《Produce X 101》的金施勲、尹正焕、李垠尚、洪诚俊，但最近有粉丝找到公司大楼门口、宿舍等地点，不论官方或私人行程都会找来，让公司的练习生们感到不便。为了练习生们的安全以及私生活考量，还请大家克制单独前来的行为。
除了通过邮件方式寄来的粉丝信外，其他礼物一概不接受，在此郑重地谢绝各位粉丝亲自给练习生赠送信件和礼物的行为，而透过邮递、快递等形式寄过来的礼物，我们也将全数退回，还请大家谅解，谢谢大家。」
公司为保护练习生而慎重的提醒粉丝注意言行，此举也获得许多网友的赞赏。
（图自：《Produce X 101》）
MiJimin@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究
相关新闻
留言/评论