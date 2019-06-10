南太鉉劈腿風波惹議 已從音樂劇《Mefisto》下車
KPOP 2019年6月10日 星期一11:53 Erin
歌手南太鉉不久前公開與一同錄製節目《工作室》的歌手張才人熱戀訊息，不料女方爆出他在外時常謊稱已分手而繼續與其他女性交往，消息一出也影響南太鉉正在進行中的演出工作，目前已確定從音樂劇《Mefisto》下車。
音樂劇《Mefisto》製作單位於10日公開表示：“最近因為某些不可預知的狀況，與音樂劇《Mefisto》中飾演主角的南太鉉演員所屬公司達成協議後，不得已只好讓南太鉉退出。”目前南太鉉正與歌手張才人公開戀愛中，但日前卻被女方爆料有劈腿疑雲。女方透過自己的IG上傳了南太鉉與另一A小姐的部分對話截圖，並說：「在互相了解的階段不知不覺變成公開戀愛，讓狀況變得困難，若要這樣生活就不應該公開的，為何要公開戀愛還堅持聯絡，自己又常常這個樣子，至少帶有最起碼的良心生活吧！」張才人告訴大家他們的狀況。
對此南太鉉則道歉回應：“對於喜愛我與支持我的粉絲們，讓大家感到失望與受傷的話，我想低頭向大家致上歉意，對於我的失察而造成的傷害我會負起責任。”原本算是兩人烏鵲橋的tvN節目《工作室》，南太鉉與張才人本是節目中的一大亮點並因公開認愛造成話題討論，當時甜蜜認愛的製作發表會言猶在耳，節目中兩人也散發粉紅氣流，現在卻可能面臨分手，令觀眾也關心節目走向。
《工作室》製作組表示，張才人與南太鉉兩人的公司對此結果也感到惋惜，目前還剩下兩集節目，考量到目前兩人的狀況並且不希望觀眾們看了感到不自在，所以將縮減兩人出現的畫面份量。
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