南太铉劈腿风波惹议 已从音乐剧《Mefisto》下车
KPOP 2019年6月10日 星期一11:53 Erin
歌手南太铉不久前公开与一同录制节目《工作室》的歌手张才人热恋讯息，不料女方爆出他在外时常谎称已分手而继续与其他女性交往，消息一出也影响南太铉正在进行中的演出工作，目前已确定从音乐剧《Mefisto》下车。
音乐剧《Mefisto》制作单位於10日公开表示：“最近因为某些不可预知的状况，与音乐剧《Mefisto》中饰演主角的南太铉演员所属公司达成协议后，不得已只好让南太铉退出。”目前南太铉正与歌手张才人公开恋爱中，但日前却被女方爆料有劈腿疑云。女方透过自己的IG上传了南太铉与另一A小姐的部分对话截图，并说：「在互相了解的阶段不知不觉变成公开恋爱，让状况变得困难，若要这样生活就不应该公开的，为何要公开恋爱还坚持联络，自己又常常这个样子，至少带有最起码的良心生活吧！」张才人告诉大家他们的状况。
对此南太铉则道歉回应：“对於喜爱我与支持我的粉丝们，让大家感到失望与受伤的话，我想低头向大家致上歉意，对於我的失察而造成的伤害我会负起责任。”原本算是两人乌鹊桥的tvN节目《工作室》，南太铉与张才人本是节目中的一大亮点并因公开认爱造成话题讨论，当时甜蜜认爱的制作发表会言犹在耳，节目中两人也散发粉红气流，现在却可能面临分手，令观众也关心节目走向。
《工作室》制作组表示，张才人与南太铉两人的公司对此结果也感到惋惜，目前还剩下两集节目，考量到目前两人的状况并且不希望观众们看了感到不自在，所以将缩减两人出现的画面份量。
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