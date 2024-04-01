顏值高業務能力還強！盤點金智媛的7個經典角色，這裡面一定有你喜歡的那個她

由金秀賢和金智媛兩人主演的電視劇《淚之女王》正在播出，從每一集播出就刷新的收視率來看，該劇有多熱門無需贅言。

身為男主角的金秀賢一如既往地很會演，精準掌握觀眾的笑點和淚線，跟著他又哭又笑。女主角金智媛不僅展現了強大的氣場和美貌，更在演技上實現了新的突破，精湛到無可挑剔，難怪說看金智媛的劇真是美貌演技雙盛宴。 最近金智媛在GOODDATA公布2024年3月第2周電視劇出演者話題性排行中拔得頭籌，不禁讓人回顧起她從出道到現在的經典角色，似乎每演一部戲就在更新自己的人生角色。

2011年《HIGHKICK3：短腿的逆襲》（《搞笑一家人3》）

19歲的金智媛出演了活潑可愛的高二學生，靈動又淘氣，雖然演技稍顯稚嫩，卻也看得出在表演上有自己的見解，完全不會讓人齣戲。 忽閃著大眼睛說話時，小編只想說「都聽你的，全都聽你的」！



2013年《繼承者們》

這算是真正意義上金智媛的第一部出彩作品，扮演了男主角的未婚妻，財閥千金劉Rachel，讓大眾對「演員金智媛」留下深刻印象的角色。劉Rachel美麗高冷卻毒舌，電視劇播出之時就有不少觀眾吐槽「實在不理解為什麼金嘆（李敏鎬 飾）放棄門當戶對且美貌的未婚妻一定要去追求平庸的女主」。



2016年《太陽的後裔》

時隔3年，金智媛又迎來了自己的大爆劇，雖然只是女二，但風頭絕對不輸當時的女一號宋慧喬，她和男二晉久組成的「救援CP」的各種經典畫面讓人看多少遍都不膩。金智媛完美刻畫出了女軍官工作時的專業，與戀人重逢時的委屈和不捨，總之「尹明珠」這個角色深入人心。



2017年《三流之路》

演慣了富家女、職業女菁英的金智媛難得接了一個普通人設的女主角「崔愛羅」，學歷、家境、履歷、男人一個都沒有，但她性格火辣，最後和青梅竹馬的好友上演了一段男閨蜜變戀人的戲碼，「我不是在裝可愛，而是天生就可愛」的撒嬌名場面紅遍全韓國，連不少明星都會模仿。



나예쁜척하면재수없지

근데나도진짜곤란하다

나는예쁜척하는게아니라

그냥예쁘게태어난건데



최애라 애교 김지원 말고 다른 누가하면

네 그러세요 그럼 이반응밖에안나오는데

이 영상은 알고계셔서다행이에요우땨땨하게되ㅜㅜ pic.twitter.com/bMbRGZwLw7 — 상상 (@imagine__Drama) December 8, 2023

2019年《阿斯達年代記》

金智媛這次化身為部落母系氏族的繼承人「坦雅」，雖然並非傳統的韓國古裝劇，但是這部戲裡觀眾們看到了她完全不同的扮相，好似花仙子一般明媚動人，尤其是那明眸充滿了大自然生機，精準演繹出了這位聰慧部落少女的本真。



2022年《我的出走日記》

金智媛在刻畫小人物這一方面有著獨到的見解，從《三流之路》到《我的出走日記》，雖然都是平凡的普通人，卻讓觀眾看到了兩個截然不同的「社畜」，不同於「愛羅」的積極熱情，「美貞」因為各種壓力喪到了極致，卻又不停想要逃離。劇中金智媛雖然表情不多，但她給出了非常多有層次的表演，這也讓很多觀眾感同身受，彷彿看到了苦苦掙扎的普普通通的自己。



2024年《淚之女王》

這部劇就更不用說了，仿彿劉Rachel長大後接管財閥，每一步都走出了女王氣場，果然是應驗了劉Rachel那句「我家從我爺爺的爺爺開始就沒窮過」，高冷、霸氣、內斂、冷靜，不得不說財閥千金不是金智媛的舒適區，而是她的統治區。 海仁（金智媛 飾）已經發現了賢祐（金秀賢 飾）藏的離婚協定，劇情開虐，麻煩編劇千萬別讓觀眾太痛苦啊！！！



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