【江西区网咖杀人事件】凶犯金成秀被判有期徒刑30年 被指共犯的弟弟无罪释放
生活 2019年6月4日 星期二14:51 Sani
今日，首尔南部地方法院对「江西区网咖杀人魔」金成秀宣判30年有期徒刑，未判死刑，其弟弟则被判无罪。
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金成秀去年10月与网咖工读生申某（20岁）发生语言冲突，后跑回家拿来刀具，在弟弟抓住申某双手时申某头面部猛刺80多刀致其死亡。 检方曾要求死刑：「必须严惩金成秀，有必要与社会隔离。 」
但法院裁判部认为：「被告人的行为极其残忍，给社会大众造成恐怖感。 被告人没能获得受害人遗属的宽容，遗属写了要求严惩的请愿书。 金成秀有再犯的危险性。 」对其宣告30年有期徒刑，出狱后要佩戴10年定位装置。
而被指有共犯嫌疑的弟弟金某，原本被检方求刑1年6个月，但最终被判无罪。 裁判部认为：「没有能够证实行凶的证据。 当时情况紧急，弟弟的行为可以被看做是劝架。 分析监控录影后，认为没有证据显示弟弟帮助哥哥行凶。 」
金成秀刚被逮捕时曾称「心神微弱」试图减刑，后经鉴定被排除在外。
参考：韩国没有废除死刑制度，但自1997年起暂停执行死刑，被纳入「实际上已废除死刑的国家」行列。 然而暂停执行死刑后，从1998年到2007年的十年间，杀人犯增加了32%。
（图源：KBS等）
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留言/评论
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韓國的法官跟台灣法官真是有得比.....
21分前
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最希望死刑的應該是弟弟吧～如果表現好二十年就出獄，到時候要靠弟弟養，如果弟弟有老婆孩子還要養廢物哥，想想就可怕！
23分前