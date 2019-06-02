【影評】《沒有你的生日會》：為不可能忘記的內心傷痕帶來少許安慰 《姜食堂2》本週五首播！收視率平均7.7%、最高9.7% 「言行不一」不禁令人大笑 [韓評]從具荷拉到李宥英 藝人透過SNS留言洩求救訊號 之前賣瘋了的蜂蜜黃油薯片推限量版新口味：薰衣草藍莓味～又要成斷貨王了！ tvN新劇《60天，指定倖存者》值得信任的演員、電影質感畫面、強大劇本改編！ 《她的私生活》官方回顧：主演、配角多張花絮照，戲上戲下互動都好暖～！ 【女生必看】神奇按摩消腫法：5分鐘肉眼可見腫臉消除！ 【不定時更新！】６月份有誰會來港澳跟大家見面呢？

看著大家幸福的笑容，看劇的過程也不知不覺被感染了…。 #她的私生活

tvN熱門水木劇《她的私生活》的完結，讓許多網友直呼好捨不得，其實不只是劇中那幸福美滿的力量感染著大家，連同花絮和私下互動都相當頻繁，從大家的個人IG，以及官方釋出的花絮照中，都可以一一感受到。

▼回顧金材昱和朴敏英這對獅兔CP的互動，可以說是從劇中甜到花絮，每一次都可以被閃瞎，戴墨鏡都承受不住的亮光，要是真的傳出在一起的誹聞，恐怕是誰都不意外～！XD



▼金材昱的眼神滿滿都是愛啊！！！說是演技的話，就真的太高超了～！官方認證！



▼從男女主角身邊的同事、家人、朋友…大家私下相處都非常融洽，現場氣氛都很歡樂呢～！



▼可愛建宇跟館長～！



▼美術館長&柔道館長



▼永遠相伴的追星MATE…



▼導演生日



大家週末是否在重看了一次《她的私生活》呢？

（圖自：官方劇照）

MiJimin@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞