《她的私生活》官方回顧：主演、配角多張花絮照，戲上戲下互動都好暖～！

《她的私生活》官方回顧：主演、配角多張花絮照，戲上戲下互動都好暖～！

韓劇   2019年6月2日   星期日08:30   MiJimin   6

看著大家幸福的笑容，看劇的過程也不知不覺被感染了…。 #她的私生活

tvN熱門水木劇《她的私生活》的完結，讓許多網友直呼好捨不得，其實不只是劇中那幸福美滿的力量感染著大家，連同花絮和私下互動都相當頻繁，從大家的個人IG，以及官方釋出的花絮照中，都可以一一感受到。

▼回顧金材昱和朴敏英這對獅兔CP的互動，可以說是從劇中甜到花絮，每一次都可以被閃瞎，戴墨鏡都承受不住的亮光，要是真的傳出在一起的誹聞，恐怕是誰都不意外～！XD

▼金材昱的眼神滿滿都是愛啊！！！說是演技的話，就真的太高超了～！官方認證！

▼從男女主角身邊的同事、家人、朋友…大家私下相處都非常融洽，現場氣氛都很歡樂呢～！

▼可愛建宇跟館長～！

▼美術館長&柔道館長

▼永遠相伴的追星MATE…

▼導演生日

大家週末是否在重看了一次《她的私生活》呢？

（圖自：官方劇照）

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留言/評論
  • 吳子慧
    梁嘉芸建宇每次摔來摔去都忍不住姨母笑😊😊
    23分前
  • Hei Yong
    有人一直說內容很弱，我還是要提出反駁。 本劇被歸類為浪漫喜劇，但是，每個角色身上，都有不同的人生主題要探討，哪怕是小小的配角。 雖然本劇也獲頒“成人愛情學”，但是，在滿天粉紅泡泡中，獅兔展現了“靈魂伴侶”的要件。 他們的相知相惜，互相欣賞，既是戀人，也是知己。他們是感情和婚姻的經典典範。 我不願舉出真正劇情很弱的粉紅泡泡劇，更不想指出一堆名不符實的“好劇”。。。只能如此為HPL申明。
    1小時前
  • Hei Yong
    正在重看中，剛又看完1-14集，正好接上15-16集。 重看的好處，可以對焦更多在劇情細節上。
    1小時前
  • 孫學鈞
    這部真的每個角色都很有特色和存在感
    1小時前
  • Thomas Lee
    Re 了很多次。特别是结局。津津有味。正是因为大家融洽的相处才能让观众感受到温馨和感动。感染力简直up, up, up!!!
    45分前
→更多留言...(1)
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