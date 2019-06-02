之前卖疯了的蜂蜜黄油薯片推限量版新口味：薰衣草蓝莓味～又要成断货王了！ tvN新剧《60天，指定幸存者》值得信任的演员、电影质感画面、强大剧本改编！ 《她的私生活》官方回顾：主演、配角多张花絮照，戏上戏下互动都好暖～！ 【女生必看】神奇按摩消肿法：5分钟肉眼可见肿脸消除！ 【不定时更新！】６月份有谁会来港澳跟大家见面呢？

看著大家幸福的笑容，看剧的过程也不知不觉被感染了…。 #她的私生活

tvN热门水木剧《她的私生活》的完结，让许多网友直呼好舍不得，其实不只是剧中那幸福美满的力量感染著大家，连同花絮和私下互动都相当频繁，从大家的个人IG，以及官方释出的花絮照中，都可以一一感受到。

▼回顾金材昱和朴敏英这对狮兔CP的互动，可以说是从剧中甜到花絮，每一次都可以被闪瞎，戴墨镜都承受不住的亮光，要是真的传出在一起的诽闻，恐怕是谁都不意外～！XD



▼金材昱的眼神满满都是爱啊！！！说是演技的话，就真的太高超了～！官方认证！



▼从男女主角身边的同事、家人、朋友…大家私下相处都非常融洽，现场气氛都很欢乐呢～！



▼可爱建宇跟馆长～！



▼美术馆长&柔道馆长



▼永远相伴的追星MATE…



▼导演生日



大家周末是否在重看了一次《她的私生活》呢？

（图自：官方剧照）

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