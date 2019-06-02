《她的私生活》官方回顾：主演、配角多张花絮照，戏上戏下互动都好暖～！
韩剧 2019年6月2日 星期日08:30 MiJimin
看著大家幸福的笑容，看剧的过程也不知不觉被感染了…。
#她的私生活
tvN热门水木剧《她的私生活》的完结，让许多网友直呼好舍不得，其实不只是剧中那幸福美满的力量感染著大家，连同花絮和私下互动都相当频繁，从大家的个人IG，以及官方释出的花絮照中，都可以一一感受到。
▼回顾金材昱和朴敏英这对狮兔CP的互动，可以说是从剧中甜到花絮，每一次都可以被闪瞎，戴墨镜都承受不住的亮光，要是真的传出在一起的诽闻，恐怕是谁都不意外～！XD
▼金材昱的眼神满满都是爱啊！！！说是演技的话，就真的太高超了～！官方认证！
▼从男女主角身边的同事、家人、朋友…大家私下相处都非常融洽，现场气氛都很欢乐呢～！
▼可爱建宇跟馆长～！
▼美术馆长&柔道馆长
▼永远相伴的追星MATE…
▼导演生日
大家周末是否在重看了一次《她的私生活》呢？
（图自：官方剧照）
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留言/评论
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Re 了很多次。特别是结局。津津有味。正是因为大家融洽的相处才能让观众感受到温馨和感动。感染力简直up, up, up!!!
32分前
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有人一直說內容很弱，我還是要提出反駁。
本劇被歸類為浪漫喜劇，但是，每個角色身上，都有不同的人生主題要探討，哪怕是小小的配角。
雖然本劇也獲頒“成人愛情學”，但是，在滿天粉紅泡泡中，獅兔展現了“靈魂伴侶”的要件。
他們的相知相惜，互相欣賞，既是戀人，也是知己。他們是感情和婚姻的經典典範。
我不願舉出真正劇情很弱的粉紅泡泡劇，更不想指出一堆名不符實的“好劇”。。。只能如此為HPL申明。
1小时前
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正在重看中，剛又看完1-14集，正好接上15-16集。
重看的好處，可以對焦更多在劇情細節上。
57分前
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正在看e15，突然發現，獅兔是姐弟戀耶……
他們同年1987年生，德美生日5/30(e15中慶生，e15在5/30播出)，館長是9/12生(李率作家說的)。
1小时前