这部戏的女主角也太幸福了吧！新剧《意外发现的一天》5大男主平均身高185cm：颜值爆表♥

女生爱追韩剧除了甜蜜的爱情故事之外，有相当大一部分原因是因为剧中帅气的男主人公、男二号以及男三、四号。
最近韩网上一部尚未开播的电视剧爆火，原因就是男主角阵容实在太帅了。 定於9月开播的MBC电视剧《意外发现的一天》凭藉超模男主角军团吸引了广大女网友的关注。 5位男主人公平均身高185cm，颜值更是各有特色，共同点就是太帅了！
首先是男团SF9的路云，在剧中扮演河路一角，他身高190.5cm，有著完美的爱豆长相。
接下来是演员李材旭，扮演白经，身高187cm的他有著硬汉与少年味并存的外表，真的很让人期待他在剧中的表现。
第三位则是饰演李道华的郑建柱，虽然他身高187cm却长著一张可爱的娃娃脸，曾出演过人气网剧《A TEEN》的他将在这部剧中展现怎样的而魅力呢？
第四位是模特出身的金勇大，身高185cm的他扮演吴南柱一角，五官精致的他最近凭藉各种女友视角照火变全网。
最后一位是扮演陈未采的李泰利，参演过多部影视作品的他演技可圈可点，让人很是期待。
看到这样一个美男军团担任但主角，不少观众表示已经开始羡慕女主角了。 该剧是一部校园罗曼史，改编自网漫《意外发现的7月》，讲述了女高中生端午抵抗命运寻找爱情的故事。
「图：NATE」
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