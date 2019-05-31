【素媛原型案】趙斗淳家離受害者家只有1000m，妻子仍等他出獄：「丈夫很有禮儀，只是喝酒的問題！」

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近日，《實話探查隊》採訪了趙斗淳的妻子、受害人的父親，發現了一些令人震驚的事實。

原來，過去10年來，趙斗淳的家人和受害人一直住在相距只有500m的地方，不久前趙斗淳妻子搬過家，但和受害人家的距離也沒有超出1000m。

按照判決，趙斗淳即將在今年底出獄，除了電子腳環之外沒有任何措施可以防止他再次接近受害人，甚至連公開他的照片都會因「名譽毀損」而受罰。 但是，節目組此前不顧法律規定公開了趙斗淳的照片，對此，受害女童的父親接受採訪時說：「如果真的犯了法，請連我也一起處罰吧。 如果公開照片就要交罰款，就由我來交吧。 」



父親表示：「我聽說趙斗淳妻子住的地方離我家不到500m，我們要搬家嗎？ 為什麼是受害人要逃亡？ 加害人的人權受到保護，受害人卻要被追趕、四處躲藏，這就是我們的現實嗎？ 」



節目組也找到趙斗淳妻子的家，首次公開了對其妻子的採訪，她表示兩人沒有離婚，還會去跟丈夫面會：「只要不喝酒在家都好好的，也許是因為喝酒才那樣。 」聽聞受害者住在附近時，她有點激動地說：「我不知道，也不想知道。 」



此外，節目組還公開了2008年趙斗淳被判決前夕，其妻子寫的請願書：「20年來，打掃家裡等所有事都是丈夫在做，一次都沒有發過火，是懂得禮儀的人。 除了我的丈夫喝酒後會彷徨之外，我的內心、我們的家庭都十分和平。 」



行動心理學者對趙斗淳妻子的反應分析稱：「她把所有的責任都推給酒，就像媽媽遇到小孩有問題時，說小孩其實很善良、只是遇到不好的朋友（才做錯事）。 趙斗淳出獄後她應該還是會接納他，就像等待服兵役回來的兒子一樣。 」



也有人認為，其妻子可能是害怕不能再見到丈夫或者被丈夫打，迫於恐懼才寫下請願書。

（圖源：《實話探查隊》節目截圖）

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