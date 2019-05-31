【素媛原型案】赵斗淳家离受害者家只有1000m，妻子仍等他出狱：「丈夫很有礼仪，只是喝酒的问题！」

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近日，《实话探查队》采访了赵斗淳的妻子、受害人的父亲，发现了一些令人震惊的事实。

原来，过去10年来，赵斗淳的家人和受害人一直住在相距只有500m的地方，不久前赵斗淳妻子搬过家，但和受害人家的距离也没有超出1000m。

按照判决，赵斗淳即将在今年底出狱，除了电子脚环之外没有任何措施可以防止他再次接近受害人，甚至连公开他的照片都会因「名誉毁损」而受罚。 但是，节目组此前不顾法律规定公开了赵斗淳的照片，对此，受害女童的父亲接受采访时说：「如果真的犯了法，请连我也一起处罚吧。 如果公开照片就要交罚款，就由我来交吧。 」



父亲表示：「我听说赵斗淳妻子住的地方离我家不到500m，我们要搬家吗？ 为什么是受害人要逃亡？ 加害人的人权受到保护，受害人却要被追赶、四处躲藏，这就是我们的现实吗？ 」



节目组也找到赵斗淳妻子的家，首次公开了对其妻子的采访，她表示两人没有离婚，还会去跟丈夫面会：「只要不喝酒在家都好好的，也许是因为喝酒才那样。 」听闻受害者住在附近时，她有点激动地说：「我不知道，也不想知道。 」



此外，节目组还公开了2008年赵斗淳被判决前夕，其妻子写的请愿书：「20年来，打扫家里等所有事都是丈夫在做，一次都没有发过火，是懂得礼仪的人。 除了我的丈夫喝酒后会彷徨之外，我的内心、我们的家庭都十分和平。 」



行动心理学者对赵斗淳妻子的反应分析称：「她把所有的责任都推给酒，就像妈妈遇到小孩有问题时，说小孩其实很善良、只是遇到不好的朋友（才做错事）。 赵斗淳出狱后她应该还是会接纳他，就像等待服兵役回来的儿子一样。 」



也有人认为，其妻子可能是害怕不能再见到丈夫或者被丈夫打，迫於恐惧才写下请愿书。

（图源：《实话探查队》节目截图）

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