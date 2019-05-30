韓劇 6月到，終於等到久違男神宋仲基了！

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一檔接一檔，韓劇看不完。還來不及回看2019上半年有哪幾部表現優異的韓劇，已經來到6月鳳凰花開的季節了。

照例整理了無線、有線電視台準備接檔的迷你劇資訊，提供追劇飯參考。6月接檔新韓劇不多，劇型題材也固定有醫學偵探、職場奇幻愛情、穿越幻想、政治權鬥等等。其中該屬久違的宋仲基回歸的人類幻想電視劇《阿斯達年代記》最受大家關注。

※ 月火劇 ※

6/3 MBC 《檢法男女2》32集



接檔《特別勞動監督官趙掌風》，鄭柔美、鄭在詠、李伊庚、朴恩碩、史蒂芬妮•李主演。由《君主－假面的主人》導演盧道哲執導與《灰姑娘與四騎士》作家閔智恩、元英實合作打造。第二季是接續第一季劇情。

講述對於解剖有著完美挑剔的怪咖法醫學家和搜查兇手的新人黑洞檢察官一起聯手出擊，雖然死亡沒有正解，但要在調查過程中找出接近最正確答案的醫學偵探故事。

6/3 KBS2 《Perfume》32集



接檔《各位國民》，申成祿、高媛熙、金旻奎、車藝蓮主演。由《懲毖錄》、《人偶之家》的金尚輝導演執導、崔賢玉作家執筆。講述把整個人生都奉獻給家人，但最後卻家破人亡、陷入絕望的中年女性，和想挑戰愛情卻沒有勇氣，一直畏畏縮縮的男人之間展開「人生第二次」愛情的故事。

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※ 水木劇 ※

6/5 tvN 《請輸入檢索詞WWW》16集



接檔《她的私生活》，林秀晶、張基龍、李多熙、全慧珍主演。由曾共同執導《陽光先生》導演鄭志賢，與曾擔任金銀淑作家的助理作家權恩瑟合作。描述不想當老婆、也不想當媽媽，選擇活在當下的女性們，及入口網站的激烈競爭、充滿不確定卻什麼都不透明的業界秘辛的職場故事，是部奇幻電視劇。

※ 金土劇 ※

6/14 JTBC 《輔佐官-改變世界的人們》10集



接檔《美麗的世界》，有2季，每季各10集，李政宰、新慜娥、李伊利雅、金桐俊主演。由《漢摩拉比小姐》、《THE K2》、《推奴》導演郭正煥執導、《火星生活》作家李大日執筆、以及劇版《愛上變身情人》Studio & NEW製作，堅強的幕後製作陣容。講述在聚光燈背後操縱這個真實世界的政治玩家們的危險賭局，描寫指向權力頂點的超級輔佐官的炙熱的生存故事。看過作家李大日改寫《火星生活》原版的功力，對他的新作會有一點小期待。

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※ 週末劇 ※

6/1 tvN《阿斯達年代記》



接檔《自白》，張東健、宋仲基、金智媛、金玉彬主演。百分百事前製作的電視劇，講述在假想之地「阿斯達」中，理想國的誕生，以及在那裡生活的人們之間鬥爭和團結的愛情神話英雄故事。由《六龍飛天》的作家金榮昡、朴尚淵聯合執筆，《我的大叔》導演金元錫執導。這是韓國首次嘗試以上古時代文明和國家的誕生為背景而展開的人類史幻想電視劇。

因龐大世界觀所致，還沒播出就決定拍第二季，第三季討論中。第一季18集分為3部曲，先播《Part 1預言的孩子們》、《Part2翻身的天空，站起來的土地》之後接檔播出的是由呂珍九、李知恩（IU）主演的《‎德魯納酒店》，播完再接著上檔《Part 3 阿斯，那些傳說中的序曲》，可能需要大量CG 後製，才調整播出方式。

6/8 TV朝鮮 《朝鮮生存記》



姜至奐、 景收真、 宋元錫、 朴世婉主演。由《被稱為神的男人》、《金子輕鬆出來吧》導演李炯善執導 ，《向大地頭球》《綜合症》作家金學智執筆。敘述前國家代表隊射箭國手出身的快遞司機鄭祿穿越時空，與朝鮮時代的俠盜林巪正相遇的故事。亦是兩個男人為了生存而孤軍奮戰，各自為了守護相愛的人拚上性命，與分享友情的成長故事。

以上是6月播出迷你劇資訊，有時電視台也會臨時有變動，事前整理來不及更新還請諒解。20190529

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