韩剧 6月到，终於等到久违男神宋仲基了！

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一档接一档，韩剧看不完。还来不及回看2019上半年有哪几部表现优异的韩剧，已经来到6月凤凰花开的季节了。

照例整理了无线、有线电视台准备接档的迷你剧资讯，提供追剧饭参考。6月接档新韩剧不多，剧型题材也固定有医学侦探、职场奇幻爱情、穿越幻想、政治权斗等等。其中该属久违的宋仲基回归的人类幻想电视剧《阿斯达年代记》最受大家关注。

※ 月火剧 ※

6/3 MBC 《检法男女2》32集



接档《特别劳动监督官赵掌风》，郑柔美、郑在咏、李伊庚、朴恩硕、史蒂芬妮•李主演。由《君主－假面的主人》导演卢道哲执导与《灰姑娘与四骑士》作家闵智恩、元英实合作打造。第二季是接续第一季剧情。

讲述对於解剖有著完美挑剔的怪咖法医学家和搜查凶手的新人黑洞检察官一起联手出击，虽然死亡没有正解，但要在调查过程中找出接近最正确答案的医学侦探故事。

6/3 KBS2 《Perfume》32集



接档《各位国民》，申成禄、高媛熙、金旻奎、车艺莲主演。由《惩毖录》、《人偶之家》的金尚辉导演执导、崔贤玉作家执笔。讲述把整个人生都奉献给家人，但最后却家破人亡、陷入绝望的中年女性，和想挑战爱情却没有勇气，一直畏畏缩缩的男人之间展开「人生第二次」爱情的故事。

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※ 水木剧 ※

6/5 tvN 《请输入检索词WWW》16集



接档《她的私生活》，林秀晶、张基龙、李多熙、全慧珍主演。由曾共同执导《阳光先生》导演郑志贤，与曾担任金银淑作家的助理作家权恩瑟合作。描述不想当老婆、也不想当妈妈，选择活在当下的女性们，及入口网站的激烈竞争、充满不确定却什么都不透明的业界秘辛的职场故事，是部奇幻电视剧。

※ 金土剧 ※

6/14 JTBC 《辅佐官-改变世界的人们》10集



接档《美丽的世界》，有2季，每季各10集，李政宰、新慜娥、李伊利雅、金桐俊主演。由《汉摩拉比小姐》、《THE K2》、《推奴》导演郭正焕执导、《火星生活》作家李大日执笔、以及剧版《爱上变身情人》Studio & NEW制作，坚强的幕后制作阵容。讲述在聚光灯背后操纵这个真实世界的政治玩家们的危险赌局，描写指向权力顶点的超级辅佐官的炙热的生存故事。看过作家李大日改写《火星生活》原版的功力，对他的新作会有一点小期待。

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※ 周末剧 ※

6/1 tvN《阿斯达年代记》



接档《自白》，张东健、宋仲基、金智媛、金玉彬主演。百分百事前制作的电视剧，讲述在假想之地「阿斯达」中，理想国的诞生，以及在那里生活的人们之间斗争和团结的爱情神话英雄故事。由《六龙飞天》的作家金荣昡、朴尚渊联合执笔，《我的大叔》导演金元锡执导。这是韩国首次尝试以上古时代文明和国家的诞生为背景而展开的人类史幻想电视剧。

因庞大世界观所致，还没播出就决定拍第二季，第三季讨论中。第一季18集分为3部曲，先播《Part 1预言的孩子们》、《Part2翻身的天空，站起来的土地》之后接档播出的是由吕珍九、李知恩（IU）主演的《‎德鲁纳酒店》，播完再接著上档《Part 3 阿斯，那些传说中的序曲》，可能需要大量CG 后制，才调整播出方式。

6/8 TV朝鲜 《朝鲜生存记》



姜至奂、 景收真、 宋元锡、 朴世婉主演。由《被称为神的男人》、《金子轻松出来吧》导演李炯善执导 ，《向大地头球》《综合症》作家金学智执笔。叙述前国家代表队射箭国手出身的快递司机郑禄穿越时空，与朝鲜时代的侠盗林巪正相遇的故事。亦是两个男人为了生存而孤军奋战，各自为了守护相爱的人拚上性命，与分享友情的成长故事。

以上是6月播出迷你剧资讯，有时电视台也会临时有变动，事前整理来不及更新还请谅解。20190529

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