YG藝人好慘！韓知名網路社區發聲明抵制：不會再以任何形式購買產品
明星 2019年5月29日 星期三08:15 Rui
YG娛樂公司社長楊賢碩涉嫌性招待的消息曝光後，韓國網民發起了抵制YG音樂的運動。
日前，韓國網路社區DC Inside的Mnet Gallery發佈聲明，宣佈將即日起抵制YG公司的所有音樂。
Mnet Gallery是由喜愛Mnet電視台播放的所有節目和K-POP音樂的粉絲組成的網路社區，於2017年開設，這2年來一直都是粉絲們相互交流的社區空間。 Mnet Gallery在公開信中表示，從今年1月的Burning Sun夜店開始，韓國演藝界就一直風波不斷，而所有事件中都能看到YG公司的身影。 YG公司作為演藝企劃公司，理應更加重視社會價值的實現和道德方面的清廉。 但如今YG卻不斷捲入各種負面事情中，讓廣大粉絲格外寒心，因此Mnet Gallery決定今後抵制YG公司的所有音樂，不會再以任何形式購買YG公司的產品。
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5月27日，韓國MBC電視台社會時事節目《Straight》詳細報導了楊賢碩涉嫌性招待國外富商的內容，引發巨大爭議。而YG公司旗下的藝人在歌壇享有不小的人氣，愛豆組合有WINNER、iKON、BLACKPINK、李遐怡、樂童音樂家等。
「圖：TD、DC Inside」
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