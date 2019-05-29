YG艺人好惨！韩知名网路社区发声明抵制：不会再以任何形式购买产品
明星 2019年5月29日 星期三08:15 Rui
YG娱乐公司社长杨贤硕涉嫌性招待的消息曝光后，韩国网民发起了抵制YG音乐的运动。
日前，韩国网路社区DC Inside的Mnet Gallery发布声明，宣布将即日起抵制YG公司的所有音乐。
Mnet Gallery是由喜爱Mnet电视台播放的所有节目和K-POP音乐的粉丝组成的网路社区，於2017年开设，这2年来一直都是粉丝们相互交流的社区空间。 Mnet Gallery在公开信中表示，从今年1月的Burning Sun夜店开始，韩国演艺界就一直风波不断，而所有事件中都能看到YG公司的身影。 YG公司作为演艺企划公司，理应更加重视社会价值的实现和道德方面的清廉。 但如今YG却不断卷入各种负面事情中，让广大粉丝格外寒心，因此Mnet Gallery决定今后抵制YG公司的所有音乐，不会再以任何形式购买YG公司的产品。
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5月27日，韩国MBC电视台社会时事节目《Straight》详细报导了杨贤硕涉嫌性招待国外富商的内容，引发巨大争议。而YG公司旗下的艺人在歌坛享有不小的人气，爱豆组合有WINNER、iKON、BLACKPINK、李遐怡、乐童音乐家等。
「图：TD、DC Inside」
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