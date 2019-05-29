具荷拉恢復意識坦露心聲：心很痛苦，對不起

5月26日淩晨時分，女團KARA出身的具荷拉在家中被發現自殺行徑，經紀人及時趕到才未造成悲劇。 據悉，具荷拉現已脫離了生命危險，並已恢復了意識。
5月28日，具荷拉通過日本多家媒體向關心她的粉絲朋友們坦露心聲，表示：「非常抱歉讓大家擔心了，身體正在恢復中，因為遇到了多重事情，心非常痛苦」，吐露選擇極端方式的原因。 具荷拉又稱：「真的很抱歉，從現在開始我會努力讓大家看到我堅強健康的面貌，這次非常對不起大家。 」
2008年具荷拉作為KARA一員正式出道，在韓國和日本的歌壇、綜藝圈都收穫了火爆的人氣。 就在上周，具荷拉還現身日本某活動。 然而5月25日她在ins更新的狀態：白色圖片加上一句再見。 被粉絲解讀為告別過去重新開始，現在看起來更像是準備自殺之後的告別，不過這張照片沒過多久就刪除了。
2018年9月，具荷拉曾捲入「家暴男友」、「被家暴」、「黃色報復」一系列負面消息，民眾對其的評價也如過山車般，從最開始的譴責到最後的心疼，最終幸好DISPATCH出手為她澄清真相，一系列所謂家暴全都是其前男友所作所為， 拍攝性愛錄影逼迫具荷拉低頭而已。 這件事對具荷拉的身心都造成非常重大的傷害，雖然有不少人聲援她，但是對於具荷拉的心靈來說還是受到了不可磨滅的傷害。
此外，具荷拉和前男友崔男的官司還沒結束，兩人預計在5月30日進行第二次證人審訊，卻在開庭四天前傳來具荷拉輕生消息。 而5月27日具荷拉方面已經提出了延期的申請。
「圖：TD、KSD」
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