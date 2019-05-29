具荷拉恢复意识坦露心声：心很痛苦，对不起

5月26日淩晨时分，女团KARA出身的具荷拉在家中被发现自杀行径，经纪人及时赶到才未造成悲剧。 据悉，具荷拉现已脱离了生命危险，并已恢复了意识。
5月28日，具荷拉通过日本多家媒体向关心她的粉丝朋友们坦露心声，表示：「非常抱歉让大家担心了，身体正在恢复中，因为遇到了多重事情，心非常痛苦」，吐露选择极端方式的原因。 具荷拉又称：「真的很抱歉，从现在开始我会努力让大家看到我坚强健康的面貌，这次非常对不起大家。 」
2008年具荷拉作为KARA一员正式出道，在韩国和日本的歌坛、综艺圈都收获了火爆的人气。 就在上周，具荷拉还现身日本某活动。 然而5月25日她在ins更新的状态：白色图片加上一句再见。 被粉丝解读为告别过去重新开始，现在看起来更像是准备自杀之后的告别，不过这张照片没过多久就删除了。
2018年9月，具荷拉曾卷入「家暴男友」、「被家暴」、「黄色报复」一系列负面消息，民众对其的评价也如过山车般，从最开始的谴责到最后的心疼，最终幸好DISPATCH出手为她澄清真相，一系列所谓家暴全都是其前男友所作所为， 拍摄性爱录影逼迫具荷拉低头而已。 这件事对具荷拉的身心都造成非常重大的伤害，虽然有不少人声援她，但是对於具荷拉的心灵来说还是受到了不可磨灭的伤害。
此外，具荷拉和前男友崔男的官司还没结束，两人预计在5月30日进行第二次证人审讯，却在开庭四天前传来具荷拉轻生消息。 而5月27日具荷拉方面已经提出了延期的申请。
「图：TD、KSD」
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