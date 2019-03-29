【張紫妍事件】查案刑警「溺亡」！尹智吾公開醫療證明：避免「被偽裝成自殺」

【張紫妍事件】查案刑警「溺亡」！尹智吾公開醫療證明：避免「被偽裝成自殺」

明星   2019年3月29日   星期五09:00   Sani   44

3月27日，「張紫妍事件」唯一證人尹智吾在個人IG上公開「醫療記錄副本證明書」，留言強調自己精神狀況良好，表示「一定要活下去作證」。

尹智吾PO出3張該證明書部分內容的照片，留言表示：「精神保健臨床心理師1級臨床心理專家，在醫院對我進行了超過4小時的檢查，製作了3小時左右的問題單，並獲得了能夠給從事實依據和法律上產生明確效力的醫療記錄證明書。 」

尹智吾解釋了做到這一步的原因：「我和（張紫妍）姐姐所在的企劃社的代表所負責的藝人中，還有3人被報導自殺，這3人也都是在自家住宅被發現，也全都沒有遺書。 就連追查死亡真相的2個人也自殺...... 還有一位刑警，在水深還不到胸部的釣魚場中溺亡，最後結論是事故致死。 」

「為了不被偽裝成事故致死，我和警衛員24小時同行；而為了避免被偽裝成自殺，特地在精神醫學科做了心理狀態檢查、留下記錄，並送給律師團和過去事件調查委員會。」
「請大家記住，我是有強烈生存意志的尹智吾。 」

「不要太擔心，我作為韓國人生活在韓國的這段時間裡，會用盡全身力量活下來作證。 」
最後，尹智吾表示：「我相信這是上天賦予我的責任，感謝把（張紫妍）姐姐送到我身邊。 我會在我能做的範圍內守護姐姐，請一定要繼續關注。 」

韓國網友看到後十分震驚：「這真的是2019年的現實嗎？ 」、「希望尹智吾安全、真相大白。 」

（圖源：KSD，尹智吾IG）

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留言/評論
  • Mavis Ko
    她現在需要保持爆光
    3小時前
  • Vicky Wong
    原來韓劇的劇情都是真的 沒有誇張
    2小時前
  • Lance Lu
    希望輿論能夠持續保護她
    3小時前
  • Fuzi S Buni
    大家應該關注的是這件事！勝利的問題是存在的。可是事情發生到今天的地步跟真正關係到大人物也太巧合了嘛。而現在也出現很多對勝利無中生有的的報導。真的壞蛋還沒出來， 何必苦苦把前面的人當靶子？
    3小時前
  • Hung Hsuan
    好可怕，希望她安全
    3小時前
→更多留言...(39)
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