【张紫妍事件】查案刑警「溺亡」！尹智吾公开医疗证明：避免「被伪装成自杀」

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3月27日，「张紫妍事件」唯一证人尹智吾在个人IG上公开「医疗记录副本证明书」，留言强调「一定要活下去」。

尹智吾PO出3张该证明书部分内容的照片，留言表示：「精神保健临床心理师1级临床心理专家，在医院对我进行了超过4小时的检查，制作了3小时左右的问题单，并获得了能够给从事实依据和法律上产生明确效力的医疗记录证明书。 」



尹智吾解释了做到这一步的原因：「我和（张紫妍）姐姐所在的企划社的代表所负责的艺人中，还有3人被报导自杀，这3人也都是在自家住宅被发现，也全都没有遗书。 就连追查死亡真相的2个人也自杀...... 还有一位刑警，在水深还不到胸部的钓鱼场中溺亡，最后结论是事故致死。 」

「为了不被伪装成事故致死，我和警卫员24小时同行；而为了避免被伪装成自杀，特地在精神医学科做了心理状态检查、留下记录，并送给律师团和过去事件调查委员会。」

「请大家记住，我是有强烈生存意志的尹智吾。 」



「不要太担心，我作为韩国人生活在韩国的这段时间里，会用尽全身力量活下来作证。 」

最后，尹智吾表示：「我相信这是上天赋予我的责任，感谢把（张紫妍）姐姐送到我身边。 我会在我能做的范围内守护姐姐，请一定要继续关注。 」

韩国网友看到后十分震惊：「这真的是2019年的现实吗？ 」、「希望尹智吾安全、真相大白。 」



（图源：KSD，尹智吾IG）

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