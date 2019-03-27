福利也太好啦～朴載範自創公司AOMG幫助音樂尋夢人：旗下歌手全部讚不絕口！

這樣的公司大概是所有音樂人的第一選項吧！
朴載範在2013年創立AOMG，目的是發掘新人、為看不到希望的歌手鋪平道路，用他的話說：「我自己會賺錢，不會通過其他藝人來賺錢。 」現在旗下藝人包括LOCO、GRAY、Simon Dominic等等，所有歌手無不對公司稱讚有加，看看大家都在誇什麼呢？
1. 收入分配：大部分都給藝人
LOCO在很多綜藝節目中都說過：「我們公司和其他公司不同，給藝人的分紅比例更高。 」所以大家即使沒有工作也經常主動去公司，對公司的熱愛可見一斑~
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2. 尊重藝人的作品
朴載範設立AOMG時就說過要最大程度讓藝人展現自己的特色，並為所屬藝人的音樂製作提供頂級支援，強調「創建Label並不是為了賺錢」，旗下藝人也紛紛表示「能在自由的氛圍中創作音樂真的非常棒」。
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3. 社長親自featuring
因為社長本人也是知名rapper，所以經常出現在藝人們的歌曲裡也是合情合理XD 不過，朴載範自己也有行程要消化，同時還要運營公司，忙碌之中抽出時間幫所屬藝人創作新歌、做featuring， 看的出是真的用心支援大家的音樂事業！
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4. 家庭般的社內氛圍
朴載範2014年自費給AOMG的所有歌手和職員買了金項鍊，去年又給自己另一個公司H1GHR MUSIC的19位歌手每人打造了一條金項鍊，上邊還鑲了鑽，據說單價有550萬韓元！ 大家去《Weekly Idol》的時候還不忘炫耀了一番XDD
朴載範在IG留言中說過：「永遠不要讓物質的東西決定我們的關係，它只是表達了我對每個人的珍惜。 」真的讓人肅然起敬！ 這樣的公司誰不想去啊~~~
（圖源：AOMG，朴載范、Tablo IG，《一周偶像》節目截圖）
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