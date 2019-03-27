福利也太好啦～朴载范自创公司AOMG帮助音乐寻梦人：旗下歌手全部赞不绝口！

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这样的公司大概是所有音乐人的第一选项吧！

朴载范在2013年创立AOMG，目的是发掘新人、为看不到希望的歌手铺平道路，用他的话说：「我自己会赚钱，不会通过其他艺人来赚钱。 」现在旗下艺人包括LOCO、GRAY、Simon Dominic等等，所有歌手无不对公司称赞有加，看看大家都在夸什么呢？

1. 收入分配：大部分都给艺人

LOCO在很多综艺节目中都说过：「我们公司和其他公司不同，给艺人的分红比例更高。 」所以大家即使没有工作也经常主动去公司，对公司的热爱可见一斑~



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2. 尊重艺人的作品

朴载范设立AOMG时就说过要最大程度让艺人展现自己的特色，并为所属艺人的音乐制作提供顶级支援，强调「创建Label并不是为了赚钱」，旗下艺人也纷纷表示「能在自由的氛围中创作音乐真的非常棒」。



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3. 社长亲自featuring

因为社长本人也是知名rapper，所以经常出现在艺人们的歌曲里也是合情合理XD 不过，朴载范自己也有行程要消化，同时还要运营公司，忙碌之中抽出时间帮所属艺人创作新歌、做featuring， 看的出是真的用心支援大家的音乐事业！



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4. 家庭般的社内氛围

朴载范2014年自费给AOMG的所有歌手和职员买了金项炼，去年又给自己另一个公司H1GHR MUSIC的19位歌手每人打造了一条金项炼，上边还镶了钻，据说单价有550万韩元！ 大家去《Weekly Idol》的时候还不忘炫耀了一番XDD



朴载范在IG留言中说过：「永远不要让物质的东西决定我们的关系，它只是表达了我对每个人的珍惜。 」真的让人肃然起敬！ 这样的公司谁不想去啊~~~

（图源：AOMG，朴载范、Tablo IG，《一周偶像》节目截图）

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