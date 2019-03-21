【旅遊資訊】首爾地鐵新增「擁擠指數」顯示裝置，再也不怕「進錯」車廂啦！

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之前看到地圖app裡顯示道路擁擠指數就覺得好神奇，現在連地鐵都有了類似功能，好想嘗鮮坐坐看！

今年2月，首爾地鐵2號線在部分車型中新增了顯示各車廂人數多寡的功能，名叫「客室混雜度及月臺設施物情報顯示裝置」，不僅提供各個車廂的擁擠程度，還顯示下一站的手扶梯、電梯位置，以及距離換乘通道最近的門：



「擁擠指數」是用3個顏色來顯示，綠色代表「寬鬆」，黃色是「普通」，紅色就是「擁擠」，數位代表車廂編號，乘客可以隨時參考要不要移動到其他車廂：



這次的新增裝置只限於2號線的新車型，據悉其他線路也有增設的計畫。

其實韓國鐵道公社2017年就試運營過擁擠指數顯示系統，不過當時是在車廂外的月台上顯示：



釜山地鐵去年底開始運營的同類系統也是設置在月臺，方便等待的乘客選擇要從哪裡上車：



這些人性化的服務真的很棒！ 感覺以後坐地鐵會一直忍不住看自己所在的車廂，跟其他車廂作比較耶XD

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（圖源：首爾交通公社等）

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