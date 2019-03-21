【旅游资讯】首尔地铁新增「拥挤指数」显示装置，再也不怕「进错」车厢啦！
旅游 2019年3月21日 星期四09:00 Sani
之前看到地图app里显示道路拥挤指数就觉得好神奇，现在连地铁都有了类似功能，好想尝鲜坐坐看！
今年2月，首尔地铁2号线在部分车型中新增了显示各车厢人数多寡的功能，名叫「客室混杂度及月台设施物情报显示装置」，不仅提供各个车厢的拥挤程度，还显示下一站的手扶梯、电梯位置，以及距离换乘通道最近的门：
「拥挤指数」是用3个颜色来显示，绿色代表「宽松」，黄色是「普通」，红色就是「拥挤」，数位代表车厢编号，乘客可以随时参考要不要移动到其他车厢：
这次的新增装置只限於2号线的新车型，据悉其他线路也有增设的计画。
其实韩国铁道公社2017年就试运营过拥挤指数显示系统，不过当时是在车厢外的月台上显示：
釜山地铁去年底开始运营的同类系统也是设置在月台，方便等待的乘客选择要从哪里上车：
这些人性化的服务真的很棒！ 感觉以后坐地铁会一直忍不住看自己所在的车厢，跟其他车厢作比较耶XD
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（图源：首尔交通公社等）
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