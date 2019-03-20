Burning Sun確定是毒品窩！ 3職員被捕&40人被立案，李文浩的逮捕申請卻被駁回？！

Burning Sun代表李文浩在部分毒品檢測中呈現陽性反應，但法院認為「仍有爭論餘地」，駁回了警方的逮捕申請；此外該夜店的中國人MD安娜也承認吸毒。
18日MBC新聞節目《NewsDesk》對Burning Sun的「毒品交易」嫌疑進行了集中報導，據悉警方已經確定包括Burning Sun在內的江南若干夜店都存在毒品交易事實，並對40人進行立案， 其中14人來自Burning Sun，其中3人已被逮捕；17人來自其他夜店，還有9人是在網上交易迷奸藥GHB。
在Burning Sun擔任MD（為夜店吸引客戶並收取酬金）的中國女性「安娜」（音）被懷疑向VIP客戶販賣毒品，19日接受了警方調查，毛髮檢測中對Ecstasy（俗稱甩頭丸）和Ketamine（俗稱K他命）呈現陽性反應。安娜承認吸毒，但表示是「 中國客人帶來的毒品」，否認交易毒品。
此外，警方本月4日、5日傳喚Burning Sun代表李文浩進行調查，毒品檢測呈陽性反應，因而以違反毒品管理法的嫌疑申請逮捕。 然而，法院卻在昨日駁回了申請，表示：「對於吸食和持有毒品等嫌疑仍有爭論餘地，考慮到目前的證據、當事人的態度等，認為沒有必要逮捕。 」
（圖源：KSD）
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