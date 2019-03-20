Burning Sun确定是毒品窝！ 3职员被捕&40人被立案，李文浩的逮捕申请却被驳回？！

Burning Sun代表李文浩在部分毒品检测中呈现阳性反应，但法院认为「仍有争论余地」，驳回了警方的逮捕申请；此外该夜店的中国人MD安娜也承认吸毒。
18日MBC新闻节目《NewsDesk》对Burning Sun的「毒品交易」嫌疑进行了集中报导，据悉警方已经确定包括Burning Sun在内的江南若干夜店都存在毒品交易事实，并对40人进行立案， 其中14人来自Burning Sun，其中3人已被逮捕；17人来自其他夜店，还有9人是在网上交易迷奸药GHB。
在Burning Sun担任MD（为夜店吸引客户并收取酬金）的中国女性「安娜」（音）被怀疑向VIP客户贩卖毒品，19日接受了警方调查，毛发检测中对Ecstasy（俗称甩头丸）和Ketamine（俗称K他命）呈现阳性反应。安娜承认吸毒，但表示是「 中国客人带来的毒品」，否认交易毒品。
此外，警方本月4日、5日传唤Burning Sun代表李文浩进行调查，毒品检测呈阳性反应，因而以违反毒品管理法的嫌疑申请逮捕。 然而，法院却在昨日驳回了申请，表示：「对於吸食和持有毒品等嫌疑仍有争论余地，考虑到目前的证据、当事人的态度等，认为没有必要逮捕。 」
（图源：KSD）
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