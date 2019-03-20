【專訪】柳俊烈：充滿熱情的演技溫度
明星 2019年3月20日 星期三09:22 Lancy
3月16日，柳俊烈為其主演電影《飆風特警》展開香港宣傳活動，現身九展舉行粉絲見面會。在活動前夕，柳俊烈抽出短暫時間與韓星網聊了聊電影、演員工作及未來。
这次在拍攝電影《飆風特警》期間與孔曉振、曹政奭兩位前輩合作，柳俊烈表示兩位前輩對於他來講都是巨星，演戲生涯比他有經驗得多，此次合作對他來講是難得的學習機會，拍攝過程中也是一直向兩位前輩學習。對於未來，因為喜歡當演員，所以不管是電影還是電視劇，任何角色都像挑戰。如有機會的話也想與香港演員合作，比如梁朝偉、周潤發、成龍等等。
談及生活，一直非常喜歡旅行的柳俊烈，這次借著宣傳電影《飆風特警》來到香港，也希望有機會好好感受香港。但比起特地參觀某個景點，柳俊烈更想細細感受屬於香港特有的氛圍。最近與演員李帝勳一起出演了綜藝《Traveller》，相比起獨自背包旅行，柳俊烈表示果然還是兩個人一起的旅途有趣得多，不在乎時間長度，也許三到四天的短途旅行，兩人一起可以感受的、體會更多。
最後柳俊烈不忘感謝香港粉絲，表示首次海外宣傳活動，能夠來到香港很開心，特別是香港是一座電影城市，他能夠帶著自己的電影來到這裡，備感榮幸。
文/Moon 圖/Lancy
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