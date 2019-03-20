【专访】柳俊烈：充满热情的演技温度
明星 2019年3月20日 星期三09:22 Lancy
3月16日，柳俊烈为其主演电影《飙风特警》展开香港宣传活动，现身九展举行粉丝见面会。在活动前夕，柳俊烈抽出短暂时间与韩星网聊了聊电影、演员工作及未来。
这次在拍摄电影《飙风特警》期间与孔晓振、曹政奭两位前辈合作，柳俊烈表示两位前辈对於他来讲都是巨星，演戏生涯比他有经验得多，此次合作对他来讲是难得的学习机会，拍摄过程中也是一直向两位前辈学习。对於未来，因为喜欢当演员，所以不管是电影还是电视剧，任何角色都像挑战。如有机会的话也想与香港演员合作，比如梁朝伟、周润发、成龙等等。
谈及生活，一直非常喜欢旅行的柳俊烈，这次借著宣传电影《飙风特警》来到香港，也希望有机会好好感受香港。但比起特地参观某个景点，柳俊烈更想细细感受属於香港特有的氛围。最近与演员李帝勋一起出演了综艺《Traveller》，相比起独自背包旅行，柳俊烈表示果然还是两个人一起的旅途有趣得多，不在乎时间长度，也许三到四天的短途旅行，两人一起可以感受的、体会更多。
最后柳俊烈不忘感谢香港粉丝，表示首次海外宣传活动，能够来到香港很开心，特别是香港是一座电影城市，他能够带著自己的电影来到这里，备感荣幸。
文/Moon 图/Lancy
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