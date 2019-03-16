李昇基公開愛犬近況：「這是化妝，不要吃啊！ 」

李昇基公開愛犬近況：「這是化妝，不要吃啊！ 」

明星   2019年3月16日   星期六09:00   Sani   24

李昇基和愛犬Perro的互動好有愛！ 好羡慕它可以去李昇基的攝影棚探班啊XD

李昇基今年1月迎來的新的家人——一隻叫做Perro的幼犬，目測是黑白黃三色的柴犬，因為是PEPERO DAY出生所以取名Perro。

剛來到李昇基家時還是小小一隻，縮在口袋了真的超可愛~~李昇基當時留言說：「我家的新家人，你叫什麼名字？ 」

近日李昇基正在拍攝電視劇《VAGABOND》，就帶著它去拍片現場，還叫它「現場經紀人」，不過小編的注意力還是被昇基歐巴的長腿吸引了XD

前幾天，李昇基分享了幾張和Perro一起的自拍，狗狗越來越帥了耶！ 難道Perro也開始隨主人？

李昇基因為拍戲需要在臉上畫了特殊妝效，沒想到Perro似乎錯以為他臉上粘了東西，開始舔舔舔，李昇基留言說：「Perro經紀人第二次出勤！ 這是化妝...... 不要吃啦。 」

好想看李昇基分享更多Perro的近況，也期待新劇《VAGABOND》今年5月的開播！

（圖源：李昇基IG）

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留言/評論
  • Mandy Lau
    Vanise Chan擺係褸袋度真係好得意😍😍
    3小時前
  • Mi-yeon Lee
    Ho Chung Wun 好靚🥰🐶
    6小時前
  • Jessica Ckk
    Alby Ng yours vs perro
    5小時前
  • JJ NI
    對呀 是叫Perro 主子和狗兒子都好有氣質哦
    4小時前
  • Kimmie Rummie
    should be perro.... not bbeni
    6小時前
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