李昇基公開愛犬近況：「這是化妝，不要吃啊！ 」
明星 2019年3月16日 星期六09:00 Sani
李昇基和愛犬Perro的互動好有愛！ 好羡慕它可以去李昇基的攝影棚探班啊XD
李昇基今年1月迎來的新的家人——一隻叫做Perro的幼犬，目測是黑白黃三色的柴犬，因為是PEPERO DAY出生所以取名Perro。
剛來到李昇基家時還是小小一隻，縮在口袋了真的超可愛~~李昇基當時留言說：「我家的新家人，你叫什麼名字？ 」
近日李昇基正在拍攝電視劇《VAGABOND》，就帶著它去拍片現場，還叫它「現場經紀人」，不過小編的注意力還是被昇基歐巴的長腿吸引了XD
前幾天，李昇基分享了幾張和Perro一起的自拍，狗狗越來越帥了耶！ 難道Perro也開始隨主人？
李昇基因為拍戲需要在臉上畫了特殊妝效，沒想到Perro似乎錯以為他臉上粘了東西，開始舔舔舔，李昇基留言說：「Perro經紀人第二次出勤！ 這是化妝...... 不要吃啦。 」
好想看李昇基分享更多Perro的近況，也期待新劇《VAGABOND》今年5月的開播！
（圖源：李昇基IG）
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