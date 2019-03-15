《Produce X 101》中心選拔開始 UP10TION、MYTEEN、VICTON 成員都參賽！
KPOP 2019年3月15日 星期五12:14 施乃琪
當初 NU’EST 參加《Produce 101》時令許多人心情複雜，不過隨著他們成功翻身，即將登場的《Produce X 101》也出現更多現役偶像！
Mnet 今天（15 日）一連公開數支票選中心成員的預告影片，其中赫然出現了 UP10TION 的宇信與 Wei、MYTEEN 的有彬與國憲，以及 VICTON 的韓勝宇與崔秉燦。
這些影片一公開立刻掀起大眾關注，因為 UP10TION 和 VICTON 都已經出道超過兩年，MYTEEN 出道也將滿兩年，卻不約而同派出超過一位成員參賽，可見《Produce 101》第二季帶來的影響不容小覷。
另一方面，目前《Produce X 101》正在的中心選拔投票將進行至 16 日零點（韓國時間）為止。
（照片與影片來源：Ment、TOP Media、Music Works、Plan A）
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