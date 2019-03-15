《Produce X 101》中心选拔开始 UP10TION、MYTEEN、VICTON 成员都参赛！
KPOP 2019年3月15日 星期五12:14 施乃琪
当初 NU’EST 参加《Produce 101》时令许多人心情复杂，不过随著他们成功翻身，即将登场的《Produce X 101》也出现更多现役偶像！
Mnet 今天（15 日）一连公开数支票选中心成员的预告影片，其中赫然出现了 UP10TION 的宇信与 Wei、MYTEEN 的有彬与国宪，以及 VICTON 的韩胜宇与崔秉灿。
这些影片一公开立刻掀起大众关注，因为 UP10TION 和 VICTON 都已经出道超过两年，MYTEEN 出道也将满两年，却不约而同派出超过一位成员参赛，可见《Produce 101》第二季带来的影响不容小觑。
另一方面，目前《Produce X 101》正在的中心选拔投票将进行至 16 日零点（韩国时间）为止。
（照片与影片来源：Ment、TOP Media、Music Works、Plan A）
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