tvN本週播出新綜藝！《西班牙寄宿》、《傻瓜們的監獄生活》、《大逃脫2》，你準備看哪一個？

tvN這週將播出好幾部新綜藝，你最期待是的哪一個呢？
＊《西班牙寄宿》：3月15日播出，車勝元、柳海真、裴正南出演
《西班牙寄宿》由羅䁐錫PD製作，是以「在國外遇到的韓國朋友送上禮物般的家常飯和珍貴的回憶」為主題。據悉，因為民宿不採「預約制」，所以只能住一晚，節目也沒有劇本，將由出演嘉賓
自由發揮，他們與各種旅客的互動也成為節目看點之一。
＊《傻瓜們的監獄生活》：3月16日播出，李壽根、鄭亨敦、金鍾旼、李相燁、黃濟成、張度練、GOT7 JB、SEVENTEEN勝寬、IZ*ONE叡娜出演
這個陣容真的讓人很期待，出演者將分組進行各種遊戲，為了找出隱藏在監獄模範犯人中的黑手黨。製作組更表示：「學生時期和朋友們玩過的黑手黨遊戲在《傻瓜們的監獄生活》中重新誕生，
一邊做各種遊戲一邊推理犯人身份，將會為觀眾們呈現新鮮的看點。」不知道誰會是黑洞呢XDDD
＊《大逃脫2》：3月17日播出，姜鎬童、金鍾旼、金東炫、神童、柳炳宰和P.O出演
《大逃脫》在第一季播出後，受到許多觀眾的喜愛，第二季由原班人馬出演。日前鄭中淵PD更表示：「節目組的技巧和成員們解決問題的能力都提高了，預計將會帶給觀眾更多的歡樂！」節目會
出現什麼樣的新企劃，也令人期待！
＊《Show! Audio Jocke》：3月17日播出，朴明洙、成始璄、蘇有珍、Boom、MONSTA X成員：元虎、民赫、基賢、周憲出演
節目形式是明星主持電台節目電的綜藝，利用巡迴各地的移動式開放錄音室進行電台直播，觀眾可以通過各種平台實時收聽直播，並且在之後播出的電視節目中觀看幕後詳細的準備過程和主持實
況。
（圖：tvN）
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