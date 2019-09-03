太強了啦～ X1金曜漢、河成雲腳上裝了翅膀一般的驚人跳躍力！
綜藝 2019年9月3日 星期二10:55 MiJimin
大家有看 X1 出演的這集《傻瓜們的監獄生活》嗎？結果變成了學長、學弟的對決～XD
tvN燒腦實境節目《傻瓜們的監獄生活》最新一期（8月31日播出 EP.25），邀請到了超人氣新人男團 X1 的金曜漢、宋亨俊、金宇碩三人。
而在跳遠競賽中，雖然腳底下踩的是健康步道，但年輕偶像們還是表現得相當出色，從限定男團Wanna One出身的河成雲，也變成了這個節目的固定班底。
▼金宇碩直接立定跳，也跳出非常驚人的成績！（如果有助跑的話，不就…LOL）
▼有練過跆拳道的金曜漢挑戰，根本就是裝上翅膀的程度，整個人飛在空中！！！接著河成雲也不示弱，努力跳出最棒的成績：
而河成雲以4.18m贏過金曜漢的4.02m，兩個人都超強的…。
▼宋亨俊則是不管做什麼，都讓哥哥姐姐們忍不住說一句：好可愛啊～！
▼還有李壽根忍不住稱讚金宇碩的歌聲很好聽～：「啊！聲帶就長得不一樣了！XD」
這集 X1 的金曜漢、金宇碩、宋亨俊都非常活躍，喜歡他們的觀眾可以回看這一期節目喔。
（圖自：tvN）
MiJimin@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究
相關新聞
留言/評論