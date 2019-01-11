這對CP很可以！安孝燮有望與朴寶英合作tvN新劇《Abyss》

這對CP很可以！安孝燮有望與朴寶英合作tvN新劇《Abyss》

韓劇   2019年1月11日   星期五11:12   MiJimin   8

奇幻愛情喜劇元素！這次的人物設定是「歷代級醜男」，這麼帥怎麼演～！？

高人氣「大勢男」安孝燮的經紀公司在今早表示：「目前收到了tvN《Abyss》的出演提案，正在積極討論中。」目前很有機會成為此劇的男主人公，跟已確定出演的朴寶英合作。

這一回tvN新劇《Abyss》是朴寶英與《OH我的鬼神君》柳濟元導再次合作（編劇：文秀妍），描述美女檢察官和歷代級醜男，因神秘復甦事件而改變了彼此的外貌，復活成醜女和花美男，關於人生和愛情都重啟的故事。

安孝燮所飾演的「車旻」一角，原本是美妝公司的理事，擁有走到哪裡都引人側目的獨特外貌，讓人忍不住回頭多看他一眼的「歷代級醜男」（有可能會用特殊化妝，不然這麼帥怎麼演絕世醜男…XD），復活後變成了花美男等級的律所的事務長。

希望他能夠順利接下這個角色，因為這個組合跟題材讓人很想追追看啊～！

PS：小編只想說…錯過了《先熱情地打掃吧》金裕貞，別再錯過朴寶英啦!!!!!

（圖自：TVdaily／官方）

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留言/評論
  • Hou Mei Ju
    陳慧倩 我家小安要跟你家寶英演戲啦啦啦啦啦
    2小時前
  • 蔡小杉
    這次真的不能錯過跟朴寶英合作的機會，一定要把握住
    56分前
  • 黃芳美
    有fu-期待
    1小時前
  • Wing Ngai
    帥成這樣太難勝任角色🤣
    2小時前
  • Yi-Ting Li
    黃湘鈞
    2小時前
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