这对CP很可以！安孝燮有望与朴宝英合作tvN新剧《Abyss》

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奇幻爱情喜剧元素！这次的人物设定是「历代级丑男」，这么帅怎么演～！？

高人气「大势男」安孝燮的经纪公司在今早表示：「目前收到了tvN《Abyss》的出演提案，正在积极讨论中。」目前很有机会成为此剧的男主人公，跟已确定出演的朴宝英合作。



这一回tvN新剧《Abyss》是朴宝英与《OH我的鬼神君》柳济元导再次合作（编剧：文秀妍），描述美女检察官和历代级丑男，因神秘复苏事件而改变了彼此的外貌，复活成丑女和花美男，关於人生和爱情都重启的故事。

安孝燮所饰演的「车旻」一角，原本是美妆公司的理事，拥有走到哪里都引人侧目的独特外貌，让人忍不住回头多看他一眼的「历代级丑男」（有可能会用特殊化妆，不然这么帅怎么演绝世丑男…XD），复活后变成了花美男等级的律所的事务长。



希望他能够顺利接下这个角色，因为这个组合跟题材让人很想追追看啊～！

PS：小编只想说…错过了《先热情地打扫吧》金裕贞，别再错过朴宝英啦!!!!!

（图自：TVdaily／官方）

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