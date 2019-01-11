BTOB 旼赫釋出首波預告片　〈HUTAZONE〉宣傳列車進入首爾 2 號線！

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即將隻身出道的 BTOB 旼赫不僅準備了魅力十足的各種預告，還有車廂佈滿概念照的列車等著 Melody 拍下認證照！

CUBE Entertainment 今天（11 日）揭曉了旼赫首張個人正規專〈HUTAZONE〉的前導預告片，短短 42 秒的影像以宛如懸疑片的氛圍營造出強烈印象，末尾留下引人好奇的一句獨白「曾在我體內的那個傢伙甦醒了」。



在釋出預告片的同時，CUBE 也宣布從 10 日起至 2 月 9 日間，在首爾 2 號線 2429 號列車的第四車廂將特別打造成「HUTAZONE 列車」，以旼赫的多款概念照和宣傳海海報做成車廂佈置，勢必會掀起 Melody 的打卡熱潮。

另一方面，收錄了 11 首旼赫創作歌曲的〈HUTAZONE〉將於 15 日發行，當中也有隊友星材、師妹小娟和 CHEEZE 跨刀獻聲的歌曲。



（照片與影片來源：CUEB Entertainment）

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