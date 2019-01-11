BTOB 旼赫释出首波预告片　〈HUTAZONE〉宣传列车进入首尔 2 号线！

即将只身出道的 BTOB 旼赫不仅准备了魅力十足的各种预告，还有车厢布满概念照的列车等著 Melody 拍下认证照！
CUBE Entertainment 今天（11 日）揭晓了旼赫首张个人正规专〈HUTAZONE〉的前导预告片，短短 42 秒的影像以宛如悬疑片的氛围营造出强烈印象，末尾留下引人好奇的一句独白「曾在我体内的那个家伙苏醒了」。
[] 이민혁 (HUTA) - 1ST ALBUM "HUTAZONE" PRE-ROLL#이민혁 #LEE_MINHYUK #HUTAZONE pic.twitter.com/y5RQT1ExaV— BTOB・비투비 (@OFFICIALBTOB) 2019년 1월 10일
在释出预告片的同时，CUBE 也宣布从 10 日起至 2 月 9 日间，在首尔 2 号线 2429 号列车的第四车厢将特别打造成「HUTAZONE 列车」，以旼赫的多款概念照和宣传海海报做成车厢布置，势必会掀起 Melody 的打卡热潮。
另一方面，收录了 11 首旼赫创作歌曲的〈HUTAZONE〉将於 15 日发行，当中也有队友星材、师妹小娟和 CHEEZE 跨刀献声的歌曲。
（照片与影片来源：CUEB Entertainment）
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