曾出演《与神同行》的19岁新人演员郑惟安涉嫌性骚扰！所属社：「正在慎重地了解事实真相」
明星 2019年1月10日 星期四12:27 Yuan
今日，有媒体报导郑惟安因涉嫌性骚扰接受了警方调查。据报导，郑惟安最近在酒桌上对一名女子进行性骚扰，因为醉酒提出了无理的要求，受害人报警并接受调查。
郑惟安的所属社VAST娱乐也回应：「和本人确认过后，郑惟安最近和朋友前往酒局，和周围的客人发生了身体接触，接受了警方的调查，目前正在调查有关嫌疑，本社正在慎重地了解事实真相。郑惟安本人也真心对发生这种不光彩的事件感到抱歉，并将诚实的接受调查。」而郑惟安爆出性骚扰事件后，也将Instagram帐号转成非公开。
1999年出生的郑惟安在2015年透过电视广告出道，之后陆续出演了电视剧《好运罗曼史》、《七日的王妃》、《过来抱抱我》和《Top Management》等；去年在电影《与神同行：最终审判》中饰演河正宇角色「江林」的前世而受到关注。
另外，郑惟安原本计画出演由Got7朴珍荣、辛睿恩等人主演的tvN新剧《会读心术的那小子》，对此所属社VAST娱乐回应：「事件发生后，经纪公司认为可能会给制作公司带来损失，因此与他们分享了相关情况，目前还没有收到下车通知，还在讨论中。」电视剧制作公司方面也表示：「目前正在关注郑惟安的事件情况，尚未确定。」
（图：VAST、TVDaily、MBC、Top Management、与神同行）
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