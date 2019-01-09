韓國STARBUCKS 2019年第一發！黃金豬年的小豬保溫杯上市了～
生活 2019年1月9日 星期三09:55 Regina
一年一度的農曆新年只剩1個月了！你們準備好迎接豬年了嗎？韓國的STARBUCKS就在新年前搶先推出了豬年系列的保溫杯和馬克杯，陪著大家過新的一年！
（圖：IG@yerimii_＆Starbucks Korea homepage）
豬年系列的杯子一共有粉色和金色兩個色系。想要過個發財年的朋友，可以買個“金豬杯”，想要個幸福年的朋友就可以買個粉色系列的！
（圖：IG@bbogga_u）
除了有冬天用的保溫瓶之外，還有夏天用的凍飲瓶，每款買一個，讓你一年四季都可以用到他們的小豬瓶子喔～
（圖:IG@ddooinygram＆Starbucks Korea homepage）
另外，他們的超可愛玻璃馬克杯成為了當中最熱賣的產品之一！從透明的玻璃杯外面可以看到超可愛的小豬公仔被“困”在杯底裡，每次喝完飲料之後都可以看到可愛的小豬天使和你打招呼呢！
（圖：IG@bbogga_u）
看完這篇是不是就很迫不及待想要衝去STARBUCKS買一個呢？別猶豫了，快去吧
封圖：Starbucks Korea homepage
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