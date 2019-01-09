韩国STARBUCKS 2019年第一发！黄金猪年的小猪保温杯上市了～
生活 2019年1月9日 星期三09:55 Regina
一年一度的农历新年只剩1个月了！你们准备好迎接猪年了吗？韩国的STARBUCKS就在新年前抢先推出了猪年系列的保温杯和马克杯，陪著大家过新的一年！
（图：IG@yerimii_＆Starbucks Korea homepage）
猪年系列的杯子一共有粉色和金色两个色系。想要过个发财年的朋友，可以买个“金猪杯”，想要个幸福年的朋友就可以买个粉色系列的！
（图：IG@bbogga_u）
除了有冬天用的保温瓶之外，还有夏天用的冻饮瓶，每款买一个，让你一年四季都可以用到他们的小猪瓶子喔～
（图:IG@ddooinygram＆Starbucks Korea homepage）
另外，他们的超可爱玻璃马克杯成为了当中最热卖的产品之一！从透明的玻璃杯外面可以看到超可爱的小猪公仔被“困”在杯底里，每次喝完饮料之后都可以看到可爱的小猪天使和你打招呼呢！
（图：IG@bbogga_u）
看完这篇是不是就很迫不及待想要冲去STARBUCKS买一个呢？别犹豫了，快去吧
封图：Starbucks Korea homepage
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