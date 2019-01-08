李栋旭《触及真心》公开完美律师角色剧照，好像看到《鬼怪》阿使了？
韩剧 2019年1月8日 星期二13:06 MiJimin
2019年小编最期待这部剧了～～～！
tvN全新水木剧《触及真心》是由李栋旭和刘寅娜主演，《金秘书为何那样》的朴俊和导演与李明淑、崔宝林作家合作打造，改编自网路小说，讲述顶级女演员「吴允书」突然爆出和财阀三世的绯闻，事业开始走下坡路，为了出演知名编剧的电视剧，到韩国最厉害的律师「权正录」那里伪装求职当他的秘书，是一段顶级女演员和龟毛律师之间的办公室秘密爱情故事。
官方也在今日率先公开了「权正录」律师的人物剧照，充满自信的眼神与笔挺西装，专注而完美的侧脸展现冷静沉著的一面，让人不禁想起《鬼怪》里的阴间使者啊～！
李栋旭饰演的权正禄是胜诉率和实力都排名第一的金牌律师，外貌与自信也是业界首屈一指的代表人物，相当值得信赖，导演提到李栋旭一到现场便做好完全的准备，眼神和语气也都相当有说服力，目前拍摄进行的相当顺利。
《触及真心》将在2月6日 (星期三) 晚间 21:30 首播。
▼预告：
（图自：官方剧照）
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