《先熱情地打掃吧》下週也停播！官方再釋出金裕貞&尹鈞相「未公開心動劇照」！ 【有片】BTS防彈少年團V是個望眼欲穿找父母的大寶寶，「爸爸，Put your hands up~」 Wanna One朴志訓粉絲官咖狂吸7萬會員！ 飆升排名第一 李棟旭、劉寅娜主演tvN《觸及真心》公開新預告！這熟悉的畫面…讓人忍不住想到兩位演員上次合作的《鬼怪》啊！ 申東旭劇裡演暖男劇外卻是個渣孫？96歲爺爺指控他騙光財產，房子送女友還把他趕出去！ 《福秀回來了》郭東延確定出演電影《棒球少女》 美國版《蒙面歌王》開播 WINNER、BTS防彈少年團、Wanna One 應援影片亮點滿滿！ 《經常請吃飯的漂亮姐姐》奪 2018 年度電視劇話題性冠軍！JTBC、tvN 成前十名大贏家 曾是小仙女的Sulli失戀後頻曬「出格照」博眼球！這次玩孕婦COSPLAY+抬大腿再被罵 tvN接下來新劇都令人期待呀！超強大的演員陣容，你準備好要追哪一部了呢？ 從黎明攜手迎向白晝 GFRIEND 正規二輯概念照每一張都好美！ 勝利揭露「愛豆們如何交換手機號碼」原來是靠著《人氣歌謠》小賣部的「人氣歌謠三明治」 隱藏在景福宮旁的韓國第一間藝廊——GALLERY HYUNDAI 裴珍映經紀公司宣布近期動向兩大重點：處理惡意言論、在休息與工作間取得平衡 疤痕是男人們的勳章！這些男愛豆都有「哈利波特美」：最後一位的疤被稱「玫瑰花」～

在李光洙主演的《Live》中扮演暖男員警「崔明浩」的演員申東旭被曝玩「孝子cosplay」騙光爺爺的財產並把他趕出去。

申東旭之前患有「複雜性局部疼痛症候群」，長達7年不能拍戲，直到前年才復出。 期間交往的小9歲韓醫師女友對他不離不棄，重病反倒讓兩人情誼更深。 最近正在和少女時代Yuri拍攝綜藝電視劇《大長今在看》的他眼見事業與愛情就要雙豐收，卻遭到了96歲爺爺的指控，稱其騙光財產，還把老人趕出家門。



申東旭爺爺申浩均通過《朝鮮TV》爆料他和孫子之間簽有「孝道合約」，承諾將2間房子與大田的2500坪土地贈予給孫子，條件是孫子申東旭必須照顧他到臨終。 不過2018年7月，申東旭女友要求爺爺在2個月內搬離，生氣的老人指控被孫子欺騙，將他名下1.5萬坪土地全部占為己有，而原先的「孝道合約」中老人只願意贈予2500坪土地。 老人還稱申東旭將房子送給女友後，就沒再照顧過他，讓他十分痛心，因此想要提起訴訟拿回土地和房子。



不過申東旭所屬經紀公司發佈聲明稱，申東旭確實正在和他爺爺打官司中，兩人的所有權轉移登記依據法律進行，雙方在等待法院的判決結果。 此外，申東旭反爆料爺爺存在家暴史，曾對妻子、兒子及孫子家暴，以語言污辱甚至威脅殺人，讓申東旭家人身心嚴重受創。 並且老人一直在和家人打官司，使得一家精疲力盡。

「圖：NATE NEWS、《TV朝鮮LVIE》新聞截圖、《大長今在看》」

Rui@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞