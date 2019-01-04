申東旭劇裡演暖男劇外卻是個渣孫？96歲爺爺指控他騙光財產，房子送女友還把他趕出去！
明星 2019年1月4日 星期五10:43 Rui
在李光洙主演的《Live》中扮演暖男員警「崔明浩」的演員申東旭被曝玩「孝子cosplay」騙光爺爺的財產並把他趕出去。
申東旭之前患有「複雜性局部疼痛症候群」，長達7年不能拍戲，直到前年才復出。 期間交往的小9歲韓醫師女友對他不離不棄，重病反倒讓兩人情誼更深。 最近正在和少女時代Yuri拍攝綜藝電視劇《大長今在看》的他眼見事業與愛情就要雙豐收，卻遭到了96歲爺爺的指控，稱其騙光財產，還把老人趕出家門。
申東旭爺爺申浩均通過《朝鮮TV》爆料他和孫子之間簽有「孝道合約」，承諾將2間房子與大田的2500坪土地贈予給孫子，條件是孫子申東旭必須照顧他到臨終。 不過2018年7月，申東旭女友要求爺爺在2個月內搬離，生氣的老人指控被孫子欺騙，將他名下1.5萬坪土地全部占為己有，而原先的「孝道合約」中老人只願意贈予2500坪土地。 老人還稱申東旭將房子送給女友後，就沒再照顧過他，讓他十分痛心，因此想要提起訴訟拿回土地和房子。
不過申東旭所屬經紀公司發佈聲明稱，申東旭確實正在和他爺爺打官司中，兩人的所有權轉移登記依據法律進行，雙方在等待法院的判決結果。 此外，申東旭反爆料爺爺存在家暴史，曾對妻子、兒子及孫子家暴，以語言污辱甚至威脅殺人，讓申東旭家人身心嚴重受創。 並且老人一直在和家人打官司，使得一家精疲力盡。
「圖：NATE NEWS、《TV朝鮮LVIE》新聞截圖、《大長今在看》」
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