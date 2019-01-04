申东旭剧里演暖男剧外却是个渣孙？96岁爷爷指控他骗光财产，房子送女友还把他赶出去！

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在李光洙主演的《Live》中扮演暖男员警「崔明浩」的演员申东旭被曝玩「孝子cosplay」骗光爷爷的财产并把他赶出去。

申东旭之前患有「复杂性局部疼痛症候群」，长达7年不能拍戏，直到前年才复出。 期间交往的小9岁韩医师女友对他不离不弃，重病反倒让两人情谊更深。 最近正在和少女时代Yuri拍摄综艺电视剧《大长今在看》的他眼见事业与爱情就要双丰收，却遭到了96岁爷爷的指控，称其骗光财产，还把老人赶出家门。



申东旭爷爷申浩均通过《朝鲜TV》爆料他和孙子之间签有「孝道合约」，承诺将2间房子与大田的2500坪土地赠予给孙子，条件是孙子申东旭必须照顾他到临终。 不过2018年7月，申东旭女友要求爷爷在2个月内搬离，生气的老人指控被孙子欺骗，将他名下1.5万坪土地全部占为己有，而原先的「孝道合约」中老人只愿意赠予2500坪土地。 老人还称申东旭将房子送给女友后，就没再照顾过他，让他十分痛心，因此想要提起诉讼拿回土地和房子。



不过申东旭所属经纪公司发布声明称，申东旭确实正在和他爷爷打官司中，两人的所有权转移登记依据法律进行，双方在等待法院的判决结果。 此外，申东旭反爆料爷爷存在家暴史，曾对妻子、儿子及孙子家暴，以语言污辱甚至威胁杀人，让申东旭家人身心严重受创。 并且老人一直在和家人打官司，使得一家精疲力尽。

「图：NATE NEWS、《TV朝鲜LVIE》新闻截图、《大长今在看》」

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