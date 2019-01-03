鄭俊英與 C9 Entertainment 約滿不續　與新東家簽約成善美師弟！

回想善美加入 Make Us Entertainment 後的精彩表現，也讓人開始期待鄭俊英接下來的發展啦！
C9 Entertainment 在今天（3 日）上午發出官方聲明表示：「本公司和藝人鄭俊英的合約即將在近日期滿，雙方經過深入的討論後，決定就此終止經紀業務合作。」C9 一方面肯定鄭俊英作為全方位藝人，在和公司合作期間展現的各種亮眼表現，一方面也為他的未來加油，同時也不忘向一直以來支持鄭俊英的粉絲道謝。
很快地旗下擁有善美、朴元、Urban Zakapa 等歌手的 Make Us Entertainment 就在下午宣布已透過旗下新品牌簽下了鄭俊英：「從鄭俊英在音樂上的計劃到各方面的活動，我們都會毫不保留地全力支持，為他打造一座作為音樂人或藝人都能順利發揮的環境。」
2012 年在《Super Star-K 4》中打入前三名而以歌手身份出道的鄭俊英，近年來無論在樂壇、綜藝節目、職業電競甚至餐廳創業等領域都有讓人印象深刻的表現，很期待加入新東家後的他會展現什麼樣的面貌！
（照片與影片來源：C9 Entertainment）
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