郑俊英与 C9 Entertainment 约满不续　与新东家签约成善美师弟！

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回想善美加入 Make Us Entertainment 后的精彩表现，也让人开始期待郑俊英接下来的发展啦！

C9 Entertainment 在今天（3 日）上午发出官方声明表示：「本公司和艺人郑俊英的合约即将在近日期满，双方经过深入的讨论后，决定就此终止经纪业务合作。」C9 一方面肯定郑俊英作为全方位艺人，在和公司合作期间展现的各种亮眼表现，一方面也为他的未来加油，同时也不忘向一直以来支持郑俊英的粉丝道谢。

很快地旗下拥有善美、朴元、Urban Zakapa 等歌手的 Make Us Entertainment 就在下午宣布已透过旗下新品牌签下了郑俊英：「从郑俊英在音乐上的计划到各方面的活动，我们都会毫不保留地全力支持，为他打造一座作为音乐人或艺人都能顺利发挥的环境。」

2012 年在《Super Star-K 4》中打入前三名而以歌手身份出道的郑俊英，近年来无论在乐坛、综艺节目、职业电竞甚至餐厅创业等领域都有让人印象深刻的表现，很期待加入新东家后的他会展现什么样的面貌！





（照片与影片来源：C9 Entertainment）

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