KAI&JIMIN&河成雲即使「撇下」隊友也要站在一起！舞台上「咬耳朵」臉貼超近
明星 2019年1月2日 星期三10:20 Rui
EXO的KAI、防彈少年團的JIMIN、Wanna one的河成雲以及SHINee的泰民是愛豆圈裡最著名的兄弟Line之一，4人的感情好得不得了，最近一起參加「歌謠大祭典」的KAI、JIMIN和河成雲又黏到了一起。
2018年12月31日「2018MBC歌謠大祭典」上，EXO、防彈少年團和Wanna One受邀亮相，最後所有的出演嘉賓同台亮相。 來自三個不同團隊的KAI、JIMIN和河成雲「撇」下了其他的隊友找到了「親故Line」小夥伴，湊到了一聊天。
最近忙於各大慶典的3人私下裡沒時間聚會，這天終於找到機會聚到了一起，不知道3人聊起了什麼，互相貼近對方「咬耳朵」說悄悄話。
「圖：PANN」
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還有泰亨和志訓，有一幕是志訓正在跟粉絲揮手，丹尼爾忽然從後面抱住志訓，就看到從後面走過來本來要抓志訓手臂的泰亨張開嘴巴一臉茫然，丹尼爾真的很可愛很鬧，後來泰亨和志訓還是成功見面，泰亨還把手搭在志訓的肩膀，小聊了一下喔，這段小編可以發新聞一下啦
2小時前
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Debbie Ng看 我那天才是jimin给我泰民的感觉 原来是好朋友
1小時前
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